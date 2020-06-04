Финский нападающий Ламмикко заключил контракт с «Металлургом» Магнитогорский клуб получил права на хоккеиста, совершив обмен со «Спартаком».

Официальный сайт «Металлург» сообщил о заключении контракта с финским нападающим Юхо Ламмикко. Соглашение рассчитано на один сезон.

1 июня «Магнитка» получила права на Ламмикко, а московский «Спартак» – права на датского нападающего Матиаса Фрома.

24-летний форвард минувший сезон провел в чемпионате Финляндии, играя за «Кярпят». В 57 матчах Ламмикко набрал 51 очков (22+29) при показателе полезности «+30».