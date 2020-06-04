НХЛ определила формат плей-офф Все серии Кубка Стэнли пройдут до четырех побед. Квалификационный раунд станет исключением.

В четверг 4 июня Национальная хоккейная лига объявила о том, каким будет формат плей-офф сезона-2019/20.

Официальный сайт лиги сообщает, что все серии Кубка Стэнли 2020 будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново. При этом в квалификационном раунде с участием команд, занявших места с 5-го по 12-е в своих конференциях, соперники будут сражаться до трех побед.

Когда 26 мая был обнародован план возобновления сезона с участием 24 команд, комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что длина серий первого и второго раунда будет определена позднее.

Турнир начнется с квалификационного раунда с участием 16 команд (серии пройдут до трех побед) и группового турнира для определения посева в плей-офф среди четырех лучших команд каждой конференции.

В каждой серии после квалификационного раунда команда с наивысшим посевом встретится с командой с самым низким посевом, вторая команда встретится с предпоследней и так далее.

В случае равенства очков на групповом этапе в расчет будет приниматься процент набранных очков в регулярном сезоне. Последующие номера посева этих команд останутся неизменными до конца плей-офф.

Напомним, что в Восточной конференции путевки в основную сетку плей-офф получили «Бостон», «Тампа-Бэй», «Вашингтон» и «Филадельфия», а в Западной – «Сент-Луис», «Колорадо», «Вегас» и «Даллас». Эти команды проведут мини-турниры, определяя посев в основной сетке Кубка Стэнли.

Пары квалификационного раунда выглядят следующим образом:

Восток:

«Питтсбург» – «Монреаль»

«Каролина» – «Рейнджерс»

«Айлендерс» – «Флорида»

«Торонто» – «Коламбус»

Запад:

«Эдмонтон» – «Чикаго»

«Нэшвилл» – «Аризона»

«Ванкувер» – «Миннесота»

«Калгари» – «Виннипег»