С 8 июня игроки клубов НХЛ могут тренироваться небольшими группами Национальная хоккейная лига объявила, что с начиная с понедельника клубам разрешается открыть тренировочные центры.

«Игроки могут тренироваться исключительно добровольно и небольшими группами по определенному расписанию», - говорится в заявлении лиги.

Отмечается, что данный этап не является заменой тренировочного лагеря.

Напомним, что в четверг НХЛ определилась с форматом плей-офф, согласно которому все серии Кубка Стэнли 2020 будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново.