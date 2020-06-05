С 8 июня игроки клубов НХЛ могут тренироваться небольшими группами - Советский спорт
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05 июня 2020 08:06Хоккей

С 8 июня игроки клубов НХЛ могут тренироваться небольшими группами

Национальная хоккейная лига объявила, что с начиная с понедельника клубам разрешается открыть тренировочные центры.

«Игроки могут тренироваться исключительно добровольно и небольшими группами по определенному расписанию», - говорится в заявлении лиги.

Отмечается, что данный этап не является заменой тренировочного лагеря.

Напомним, что в четверг НХЛ определилась с форматом плей-офф, согласно которому все серии Кубка Стэнли 2020 будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново.

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