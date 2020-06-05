Натан Маккиннон: Нет идеального пути, все должны были проявить творческий подход Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон поделился мнением о формате проведения плей-офф Кубка Стэнли.

- Здорово, что мы сможем сыграть несколько значимых игр против лучших команд на Западе за номер посева. Думаю, что это довольно хороший формат. Вы знаете, нет идеального пути, все должны были проявить творческий подход, но это хорошее начало, - цитирует Маккиннона TSN.

Напомним, что в четверг НХЛ определилась с форматом плей-офф, согласно которому все серии Кубка Стэнли в текущем розыгрыше будут проведены до четырех побед, а после каждого раунда команды будут посеяны заново.