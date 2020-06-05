Брагин назначен главным тренером сборной России Валерий Брагин официально назначен главным тренером сборной России по хоккею.

На этом посту 64-летний специалист сменил Алексея Кудашова, возглавлявшего национальную команду с 9 июля прошлого года.

«Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР», - прокомментировал свое назначение Брагин.

Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерский штаб Брагина вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов.

Напомним, что Брагин с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год возглавлял молодежную сборную России, а в конце января прошлого года вошел в тренерский штаб главной национальной команды.