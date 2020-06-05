Ларионов возглавил молодежную сборную России Игорь Ларионов официально назначен главным тренером молодежной сборной России.

На этом посту 59-летний специалист Валерия Брагина, который занял должность главного тренера главной сборной России.

– Для меня это назначение – большая честь. Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную – очень сложная. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене, – прокомментировал свое назначение Ларионов.

Как сообщает пресс-служба ФХР, в тренерский штаб Ларионова вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов и Николай Хабибулин.