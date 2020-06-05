Владислав Третьяк: Брагин пользуется огромным уважением у игроков Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России.

- В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодежной сборной, которую возглавлял 8 лет и завоевал 7 медалей (золото, четыре серебра и две бронзы). Через его руки прошло все поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звездами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков, - цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Напомним, что на посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, возглавлявшего национальную команду с июля прошлого года.