Владислав Третьяк: Брагин пользуется огромным уважением у игроков

- В разные годы специалист работал с клубными командами, юниорской и молодежной сборной, которую возглавлял 8 лет и завоевал 7 медалей (золото, четыре серебра и две бронзы). Через его руки прошло все поколение нынешних хоккеистов, в настоящее время являющихся звездами. Специалист пользуется огромным уважением у игроков, - цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.
Напомним, что на посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, возглавлявшего национальную команду с июля прошлого года.
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