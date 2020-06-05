Владимир Плющев: У Ларионова есть все предпосылки, чтобы стать высококлассным специалистом Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера молодежной сборной России.

- Он имеет огромнейший опыт как игрок и является человеком высокой культуры общения как в быту, так и на хоккейной площадке. Игорь человек с большой харизмой и неординарная личность. Поэтому у него есть все предпосылки и качества для того, чтобы стать хорошим, а, возможно, и высококлассным специалистом, - приводит слова Плющева «РИА Новости».

Напомним, в пятницу стало известно, что 59-летний Ларионов сменил на посту главного тренера молодежной команды Валерия Брагина, возглавившего главную сборную России.