Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова в должности главного тренера команды.
Отметим, в тренерский штаб команды также вошли Андрей Козырев (старший тренер), Александр Бойков (тренер) и Рашит Давыдов (тренер вратарей).
Ранее в пятницу стало известно, что Брагин был назначен на пост главного тренера сборной России.
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