Брагин сменил Кудашова на посту главного тренера СКА Совет директоров СКА утвердил изменения в тренерском штабе команды.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова в должности главного тренера команды.

Отметим, в тренерский штаб команды также вошли Андрей Козырев (старший тренер), Александр Бойков (тренер) и Рашит Давыдов (тренер вратарей).

Ранее в пятницу стало известно, что Брагин был назначен на пост главного тренера сборной России.