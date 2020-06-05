Роман Ротенберг: Многие игроки СКА пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования - Советский спорт
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05 июня 2020 12:04Хоккей

Роман Ротенберг: Многие игроки СКА пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал назначение Валерия Брагина на пост главного тренера команды.

«Многие игроки СКА в разное время пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования. Убеждены, что с новым штабом СКА по силам сохранить баланс между спортивными задачами и развитием игроков», - цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Отметим, что 64-летний специалист сменил на посту главного тренера команды Алексея Кудашова, работавшего в клубе с июля прошлого года.

Добавим, в тренерский штаб Брагина вошли Андрей Козырев (старший тренер), Александр Бойков (тренер) и Рашит Давыдов (тренер вратарей).

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