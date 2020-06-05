Борис Михайлов: Очень хотел бы, чтобы у Ларионова получилась самостоятельная работа Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера молодежной сборной России.

- Очень хотел бы, чтобы у Ларионова получилась самостоятельная работа. Я, кстати, давно говорил, что ему нужно начинать тренерскую карьеру и свой огромный опыт передать молодому поколению, - приводит слова Михайлова ТАСС.

В пятницу стало известно, что Ларионов возглавил молодежную сборную России по хоккею. На этом посту 59-летний специалист сменил Валерия Брагина, назначенного главным тренером основной национальной команды.