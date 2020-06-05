Третьяк подписал однолетний контракт с «Сочи» «Сочи» объявил о подписании соглашения с голкипером Максимом Третьяком.

Как сообщает пресс-служба сочинской команды, соглашение с вратарем рассчитано до конца сезона-2020/21.

Напомним, что в КХЛ Третьяк дебютировал в сезоне-2016/17 за «Адмирал». Позже в карьере 23-летнего голкипера были ЦСКА и рижское «Динамо».