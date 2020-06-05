Марио Кемпе: В России платят больше, чем в НХЛ - Советский спорт
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05 июня 2020 17:18ХоккейШарафудинов Виктор

Марио Кемпе: В России платят больше, чем в НХЛ

Шведский нападающий в прошлом году сменил фарм-клуб «Лос-Анджелеса» на ЦСКА.

Форвард московского ЦСКА Марио Кемпе в интервью шведской прессе сравнил свою зарплату в КХЛ с доходами во время выступлений в США.

«В России платят очень хорошо, – цитирует Кемпе Hockey Sverige. – Если не брать в расчет лучших игроков, то зарплаты даже выше, чем в НХЛ. Это связано с тем, что в России налоги ниже, чем в США или Канаде. Ну а вдобавок им нужно чем-то заманить хоккеистов, ведь, например, Лос-Анджелес более привлекательное место.

ЦСКА предложил мне такие же деньги, которые я зарабатывал в АХЛ, ну и Москва тоже очень хороший город для жизни. Переход в ЦСКА – это мое лучшее решение».

С 2014 по 2017 годы Кемпе выступал за «Витязь», а затем провел два сезона в «Аризоне», сыграв 70 матчей в НХЛ с 13 набранными очками (6+7). В июле прошлого года Марио перешел в «Лос-Анджелес», где играет его брат Адриан, однако «Кингз» отправили его в АХЛ в свой фарм-клуб «Онтарио Рейн».

В ноябре Кемпе перешел в ЦСКА, заключив двухлетний контракт. В минувшем сезоне КХЛ 31-летний швед отметился 21 очком (16+5) в 32 матчах.

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