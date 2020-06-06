Хоккеисты «Питтсбурга» 9 июня начнут добровольные тренировки В квалификационном раунде плей-офф «пингвинам» предстоит сыграть с «Монреалем».

С 9 июня хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» начнут добровольные тренировки в небольших группах. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С понедельника 8 июня НХЛ разрешила командам возобновить тренировочный процесс. Заниматься можно индивидуально на льду и в тренировочных залах.

«Для здоровья и безопасности хоккеистов и сотрудников тренерского штаба тренировки не будут открыты для общественности и средств массовой информации. В соответствии с планом, все игроки и персонал, допущенные на территорию тренировочного центра, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции», – сказано в заявлении «Питтсбурга».

В четверг 4 июня «Питтсбург» официально подтвердил один случай инфекции в команде COVID-19, не раскрыв имени зараженного игрока. Хоккеист находится дома, соблюдая режим конференции.

Пока лига не назвала точную дату возобновления сезона. В квалификационном раунде плей-офф «Питтсбург» сыграет до трех побед с «Монреалем».