Алексей Кудашов: Был целый ряд причин не продлевать контракт со СКА и сборной Тренер подвел итоги своей работы в клубе из Санкт-Петербурга и национальной команде.

Бывший главный тренер СКА и сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о чувстве неудовлетворенности из-за того, как завершился нынешний сезон. Плей-офф КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса, а чемпионат мира в Швейцарии по той же причине был отменен.

«И СКА набрал хороший ход, и в сборной мы просмотрели большое количество кандидатов, были готовы к выбору игроков на чемпионат мира, – заявил Кудашов в интервью «РИА Новости». – Нет никакого результата, и эта недосказанность расстраивает, не стану скрывать.

О причинах уже много было сказано. В марте, когда было последнее собрание в СКА, мне предложили остаться главным тренером в клубе и сборной. Обдумав все, я принял решение не продлевать контракт. Здесь был целый ряд причин, но ворошить не хочется эту тему.

На давление ссылаться не стоит. Во-первых, давление есть всегда и везде, в любой команде. Во-вторых, у меня достаточно опыта, чтобы сдерживать, справляться со всеми этими моментами.

Мое единственное разочарование – в том, что мы не доиграли сезон, потому что СКА хотел выиграть Кубок Гагарина, и мы были готовы бороться за него, хорошо играли».

Вместо Кудашова СКА и национальную сборную возглавил Валерий Брагин, бывший главный тренер молодежной команды России.

С конца января нынешнего года Брагин занимал должность старшего тренера в штабе Кудашова в клубе и в сборной.