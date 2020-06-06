Алексей Кудашов: Был целый ряд причин не продлевать контракт со СКА и сборной

Бывший главный тренер СКА и сборной России по хоккею Алексей Кудашов рассказал о чувстве неудовлетворенности из-за того, как завершился нынешний сезон. Плей-офф КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса, а чемпионат мира в Швейцарии по той же причине был отменен.
«И СКА набрал хороший ход, и в сборной мы просмотрели большое количество кандидатов, были готовы к выбору игроков на чемпионат мира, – заявил Кудашов в интервью «РИА Новости». – Нет никакого результата, и эта недосказанность расстраивает, не стану скрывать.
О причинах уже много было сказано. В марте, когда было последнее собрание в СКА, мне предложили остаться главным тренером в клубе и сборной. Обдумав все, я принял решение не продлевать контракт. Здесь был целый ряд причин, но ворошить не хочется эту тему.
На давление ссылаться не стоит. Во-первых, давление есть всегда и везде, в любой команде. Во-вторых, у меня достаточно опыта, чтобы сдерживать, справляться со всеми этими моментами.
Мое единственное разочарование – в том, что мы не доиграли сезон, потому что СКА хотел выиграть Кубок Гагарина, и мы были готовы бороться за него, хорошо играли».
Вместо Кудашова СКА и национальную сборную возглавил Валерий Брагин, бывший главный тренер молодежной команды России.
С конца января нынешнего года Брагин занимал должность старшего тренера в штабе Кудашова в клубе и в сборной.