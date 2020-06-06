Рене Фазель: Теперь мы посмотрим, как Брагин будет работать со взрослой сборной Глава IIHF Рене Фазель считает правильным назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России по хоккею.

- Теперь мы посмотрим, как он будет работать со взрослой сборной. Я желаю ему удачи, для него это повышение. Считаю, что это хороший шаг - назначить его главным тренером национальной команды, - цитирует Фазеля ТАСС.

Накануне стало известно, что 64-летний специалист, ранее работавший с молодежной сборной России, назначен главным тренером главной национальной команды. Позже стало известно, что на должность главного тренера «молодежки» назначен Игорь Ларионов.

Ранее Фазель прокомментировал перспективы участия хоккеистов из НХЛ в следующем чемпионате мира.