«Торпедо» подписало контракт с американским нападающим Клусом

Срок соглашение не уточняется.
Отметим, что минувший сезон, 26-летний форвард провел в «Сан-Диего Галлз» (АХЛ), записав на свой счет 30 (11+19) очков в 53 встречах сезона.
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