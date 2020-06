Алиу и Эвандер Кэйн создали объединение хоккеистов по борьбе с расизмом

Как сообщил в своем твиттере Аким Алиу, одной из задач Hockey Diversity Alliance - искоренение расизма и нетерпимости в хоккее.

Отмечается, что в руководство нового объединения войдут темнокожие игроки Аким Алиу, Эвандер Кэйн, Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт и Джоэл Уорд.

We are proud to announce the formation of the Hockey Diversity Alliance 🏒 ✊🏾 pic.twitter.com/eaoXDi3inY