Алиу и Эвандер Кэйн создали объединение хоккеистов по борьбе с расизмом Несколько игроков НХЛ объявили о создании альянса Hockey Diversity Alliance, задача которого борьба с расизмом и нетерпимостью в хоккее.

Как сообщил в своем твиттере Аким Алиу, одной из задач Hockey Diversity Alliance - искоренение расизма и нетерпимости в хоккее.

Отмечается, что в руководство нового объединения войдут темнокожие игроки Аким Алиу, Эвандер Кэйн, Тревор Дэйли, Мэтт Дамба, Уэйн Симмондс, Крис Стюарт и Джоэл Уорд.

We are proud to announce the formation of the Hockey Diversity Alliance 🏒 ✊🏾 pic.twitter.com/eaoXDi3inY — Akim Aliu (@Dreamer_Aliu78) June 8, 2020

Напомним, в настоящее время в США проходят акции протеста против расизма. Поводом к ним стало убийство афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб после того, как полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его в таком положении почти девять минут.