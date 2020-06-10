Хоккеисты «Вашингтона» вернутся к тренировкам 11 июня

«Начиная с 11 июня, «Вашингтон» вновь откроет свои тренировочные базы, чтобы позволить отдельным игрокам участвовать в индивидуальных тренировочных мероприятиях (вне льда и на льду). Хоккеисты будут участвовать на добровольной основе и будут распределены по небольшим группам», - говорится в сообщении пресс-службы «Кэпиталз».

Напомним, что ранее НХЛ определилась с форматом плей-офф, согласно которому все серии Кубка Стэнли 2020 будут проведены до четырех побед (за исключением квалификационного раунда), а после каждого этапа команды будут посеяны заново.