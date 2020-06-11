Стали известны помощники Скабелки в «Локомотиве»

Официальный твиттер ХК «Локомотив» сообщил о том, что был сформирован тренерский штаб ярославской команды на сезон-2020/21.

Помогать белорусу Андрею Скабелке в работе с железнодорожниками будут тренеры Владимир Копать, Игорь Матушкин и Дмитрий Красоткин.

Тренером вратарей в команде остается Егор Подомацкий, а тренером по физподготовке назначен Кирилл Легчаков.

Кроме того, на должность тренера-селекционера приглашен Стаффан Крунвалль – рекордсмен «Локомотива» по играм и результативности среди легионеров. Шведский защитник завершил карьеру хоккеиста в нынешнем году в возрасте 37 лет после восьми сезонов в Ярославле.