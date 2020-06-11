ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 июня 19:00
автор: Шарафудинов Виктор

«Трактор» обменял права на Тренина в СКА на защитника Семина

Воспитанник челябинского хоккея выступает в «Нэшвилле».

Официальный сайт ХК «Трактор» сообщил о том, что челябинский клуб обменял свои права на 23-летнего нападающего «Нэшвилл Прэдаторз» Якова Тренина в СКА.

Взамен черно-белые получили 22-летнего защитника Владислава Семина. Если Тренин вернется в КХЛ, СКА вдобавок выплатит «Трактору» денежную компенсацию.

В активе Семина 37 матчей в составе СКА в КХЛ в сезонах 2017/18 и 2018/19. Защитник в этих встречах не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности +9. В минувшем сезоне Владислав играл в ВХЛ за команду «СКА-Нева».

Тренин в нынешнем сезоне дебютировал в НХЛ, отметившись 6 очками (2+4) в 21 матче за «Нэшвилл».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Тамбов» и «Нижний Новгород» хотят поменяться местами и лигамиVolkswagen Arteon: цены и комплектации для РоссииТактаров хочет снять Макгрегора в своем фильмеРоман Широков сделал признание по поводу ЕфремоваРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
«Трактор» обменял права на Тренина в СКА на защитника Семина
Воспитанник челябинского хоккея выступает в «Нэшвилле».
11.06.2020 19:00
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
НХЛ и профсоюз хоккеистов согласовали дату открытия тренировочных лагерей
В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды.
11.06.2020 18:29
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
Стали известны помощники Скабелки в «Локомотиве»
Ярославский клуб сформировал тренерский штаб на следующий сезон.
11.06.2020 18:05
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
Малкин забил самый красивый гол «Питтсбурга» в этом сезоне (видео)
Россиянин отличился в матче с «Вашингтоном», который состоялся в феврале этого года (3:5).
11.06.2020 10:28
Хоккей
автор: Гичунцев Артур
Хоккеисты «Вашингтона» вернутся к тренировкам 11 июня
В четверг игроки «Вашингтона» приступят к тренировкам в небольших группах.
10.06.2020 19:13
Хоккей
автор: Ефимов Андрей
Джон Таварес: Важно хорошо стартовать, чтобы получить шанс включиться в борьбу за Кубок Стэнли
Капитан «Торонто» Джон Таварес поделился мнением о предстоящей серии плей-офф против «Коламбуса».
10.06.2020 17:41
Хоккей
автор: Ефимов Андрей
Никитин рассказал о задачах ЦСКА на летнее межсезонье
Ранее специалист продлил контракт с клубом на три года.
10.06.2020 13:28
Хоккей
автор: Гичунцев Артур
Бывший защитник «Баффало» Пилут стал игроком «Трактора»
24-летний швед заключил контракт на два года.
09.06.2020 20:55
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
Максим Сушинский: Да, пришли с обысками. Не знаю почему
Бывший президент «Авангарда» подтвердил факт обысков в его автосалоне.
09.06.2020 17:48
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
«Не мог уснуть, постоянно ворочался». Орлов вспомнил победу в Кубке Стэнли
«Столичные» завоевали трофей в 2018 году.
09.06.2020 10:18
Хоккей
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика