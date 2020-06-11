«Трактор» обменял права на Тренина в СКА на защитника Семина

Официальный сайт ХК «Трактор» сообщил о том, что челябинский клуб обменял свои права на 23-летнего нападающего «Нэшвилл Прэдаторз» Якова Тренина в СКА.

В активе Семина 37 матчей в составе СКА в КХЛ в сезонах 2017/18 и 2018/19. Защитник в этих встречах не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности +9. В минувшем сезоне Владислав играл в ВХЛ за команду «СКА-Нева».

Тренин в нынешнем сезоне дебютировал в НХЛ, отметившись 6 очками (2+4) в 21 матче за «Нэшвилл».