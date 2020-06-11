«Металлург» и СКА обменялись правами на Каменева и Прохоркина

Клуб из Санкт-Петербурга получил спортивные права на форварда Владислава Каменева, а «Металлург» – права на центрального нападающего Николая Прохоркина. Об этом сообщает официальный сайт магнитогорского клуба.

26-летний Прохоркин в мае прошлого года подписал с «Лос-Анджелесом» контракт на один сезон после трех лет в СКА. В 43 матчах в НХЛ Николай отметился 14 очками (4+10). «Кингз» по итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата в дополнительный раунд плей-офф не попали.

23-летний Каменев в данный момент является игроком «Колорадо Эвеланш». В нынешнем сезоне на его счету 8 очков (1+8) в 38 матчах. «Лавины» напрямую попали в основной раунд Кубка Стэнли, заняв второе место в Западной конференции.