ФХР определит чемпиона России 2020 года

Федерация хоккея России обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ по вопросу определения чемпионов российских соревнований.

Официальный сайт КХЛ сообщает, что было принято решение дополнить статью 20 Спортивного регламента КХЛ и статью 28 Спортивного регламента МХЛ пунктом о том, что в сезоне 2019/20 годов команда – чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призеры, а также победитель Первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, а также его серебряный и бронзовый призеры определяются в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР.

Напомним, что розыгрыш Кубка Гагарина был прерван из-за пандемии после первого раунда, и КХЛ приняла решение не объявлять чемпиона, завершив сезон досрочно.