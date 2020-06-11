«Трактор» обменял Семина на четырех игроков «Металлурга»

Карьеру в Челябинске продолжат 19-летний нападающие Павел Дорофеев и Дмитрий Шешин, а также 18-летний защитник Семен Буйван и 20-летний игрок обороны Глеб Бабинцев.

Официальный сайт «Трактора» сообщил о том, что челябинский клуб обменял 22-летнего защитника Владислава Семина на четырех игроков из системы магнитогорского «Металлурга».

Напомним, что ранее «Трактор» получил права на Семина у СКА, обменяв права на 23-летнего нападающего «Нэшвилл Прэдаторз» Якова Тренина.

В активе Семина 37 матчей в составе СКА в КХЛ в сезонах 2017/18 и 2018/19. Защитник в этих встречах не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности +9. В минувшем сезоне Владислав играл в ВХЛ за команду «СКА-Нева».