ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 июня 22:22
автор: Шарафудинов Виктор

«Металлург» обсуждает с Прохоркиным двухлетний контракт

Магнитогорский клуб получил права на нападающего, совершив обмен с петербургским СКА.

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал переговоры с нападающим Николаем Прохоркиным, который в сезоне-2019/20 выступал за «Лос-Анджелес» в НХЛ.

Права на 26-летнего форварда «Магнитка» получила в результате обмена с петербургским СКА, который получил права на 23-летнего нападающего Владислава Каменева, который в данный момент принадлежит «Колорадо Эвеланш».

«Влад серьезно настроен проявить себя в НХЛ, он моложе, он хочет добиться максимального результата за океаном, – прокомментировал ситуацию Ласьков в интервью пресс-службе «Металлурга». – Когда есть понимание, что парень не вернется, что он будет играть там, то нам можно только радоваться самому факту наличия прав. Но эти права к задачам команды не пришьешь. Надо кому-то выходить на лед и решать реальные задачи здесь, в КХЛ. Тем более с Прохоркиным мы обговариваем соглашение на два года. А там до окончания прав на Каменева тоже не так много остается».

Прохоркин в мае прошлого года подписал с «Лос-Анджелесом» контракт на один сезон после трех лет в СКА. В 43 матчах в НХЛ Николай отметился 14 очками (4+10). «Кингз» по итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата в дополнительный раунд плей-офф не попали.

Каменев в нынешнем сезоне сыграл за «Колорадо» 38 матчей, набрав 8 очков (1+8). «Лавины» напрямую попали в основной раунд Кубка Стэнли, заняв второе место в Западной конференции.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юко Кавагути считает, что четверные у девушек лишены красотыАктер Михаил Ефремов попал в ДТПЩенников перенёс операцию в МосквеАлина Кабаева наконец-то разоткровенничалась о семьеРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымГуберниев жестко ответил артистам, поддержавшим Ефремова
Умарк подписал контракт с клубом «Женева-Серветт»
Пять предыдущих сезонов шведский нападающий выступал за «Салават Юлаев».
11.06.2020 22:43
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
«Металлург» обсуждает с Прохоркиным двухлетний контракт
Магнитогорский клуб получил права на нападающего, совершив обмен с петербургским СКА.
11.06.2020 22:22
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
«Трактор» обменял Семина на четырех игроков «Металлурга»
Дорофеев, Шешин, Буйван и Бабинцев продолжат карьеру в Челябинске.
11.06.2020 20:18
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
ФХР определит чемпиона России 2020 года
Сезон-2019/20 в КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
11.06.2020 20:01
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
«Металлург» и СКА обменялись правами на Каменева и Прохоркина
Оба хоккеиста играли в НХЛ в регулярном чемпионате-2019/20.
11.06.2020 19:56
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
«Трактор» обменял права на Тренина в СКА на защитника Семина
Воспитанник челябинского хоккея выступает в «Нэшвилле».
11.06.2020 19:00
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
НХЛ и профсоюз хоккеистов согласовали дату открытия тренировочных лагерей
В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды.
11.06.2020 18:29
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
Стали известны помощники Скабелки в «Локомотиве»
Ярославский клуб сформировал тренерский штаб на следующий сезон.
11.06.2020 18:05
Хоккей
автор: Шарафудинов Виктор
Малкин забил самый красивый гол «Питтсбурга» в этом сезоне (видео)
Россиянин отличился в матче с «Вашингтоном», который состоялся в феврале этого года (3:5).
11.06.2020 10:28
Хоккей
автор: Гичунцев Артур
Хоккеисты «Вашингтона» вернутся к тренировкам 11 июня
В четверг игроки «Вашингтона» приступят к тренировкам в небольших группах.
10.06.2020 19:13
Хоккей
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика