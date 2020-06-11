«Металлург» обсуждает с Прохоркиным двухлетний контракт

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал переговоры с нападающим Николаем Прохоркиным, который в сезоне-2019/20 выступал за «Лос-Анджелес» в НХЛ.

Права на 26-летнего форварда «Магнитка» получила в результате обмена с петербургским СКА, который получил права на 23-летнего нападающего Владислава Каменева, который в данный момент принадлежит «Колорадо Эвеланш».

«Влад серьезно настроен проявить себя в НХЛ, он моложе, он хочет добиться максимального результата за океаном, – прокомментировал ситуацию Ласьков в интервью пресс-службе «Металлурга». – Когда есть понимание, что парень не вернется, что он будет играть там, то нам можно только радоваться самому факту наличия прав. Но эти права к задачам команды не пришьешь. Надо кому-то выходить на лед и решать реальные задачи здесь, в КХЛ. Тем более с Прохоркиным мы обговариваем соглашение на два года. А там до окончания прав на Каменева тоже не так много остается».