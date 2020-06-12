«СКА на правильном пути». Орлов поддержал назначение Брагина

«Все хоккейные люди поддерживают назначение Брагина. Он лет 10 работал с молодежкой, у него были замечательные достижения. Многие нынешние игроки СКА прошли школу молодежной команды и молодежной сборной.

Брагин хорошо знает всех игроков. Правда, он где-то начинал уже как главный тренер – не складывалось. Сейчас вот такой опыт. СКА омолодился, они играют в другой хоккей. Эти молодые ребята заявили о себе с наилучшей стороны. СКА на правильном пути, а сборной пожелаем успехов», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

Добавим, что в штаб Брагина в СКА вошли Андрей Козырев (старший тренер), Александр Бойков (тренер) и Рашит Давыдов (тренер вратарей). В прошлом сезоне командой руководил Алексей Кудашов.