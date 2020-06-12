«Бостон» подтвердил факт заражения коронавирусом у одного из хоккеистов

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» на своей официальном сайте сообщил о том, что у одного из хоккеистов был выявлен коронавирус.
Имя заразившегося игрока не разглашается. Болезнь протекает без симптомов.
Остальные хоккеисты «Брюинз» здоровы.
Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» на своей официальном сайте сообщил о том, что у одного из хоккеистов был выявлен коронавирус.
Имя заразившегося игрока не разглашается. Болезнь протекает без симптомов.
Остальные хоккеисты «Брюинз» здоровы.
Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Итоговая таблица была составлена по среднему количеству очков, набранных до паузы. «Бостон» занял первое место и Восточной конференции и во всей лиге, став обладателем Президентского кубка.
Дата рестарта сезона пока не объявлена.