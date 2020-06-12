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12 июня 21:08
автор: Шарафудинов Виктор

«Бостон» подтвердил факт заражения коронавирусом у одного из хоккеистов

«Брюинз» получили прямую путевку в основную сетку Кубка Стэнли.

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» на своей официальном сайте сообщил о том, что у одного из хоккеистов был выявлен коронавирус.

Имя заразившегося игрока не разглашается. Болезнь протекает без симптомов.

Остальные хоккеисты «Брюинз» здоровы.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Итоговая таблица была составлена по среднему количеству очков, набранных до паузы. «Бостон» занял первое место и Восточной конференции и во всей лиге, став обладателем Президентского кубка.

Дата рестарта сезона пока не объявлена.

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«Бостон» подтвердил факт заражения коронавирусом у одного из хоккеистов
«Брюинз» получили прямую путевку в основную сетку Кубка Стэнли.
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