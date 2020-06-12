«Бостон» подтвердил факт заражения коронавирусом у одного из хоккеистов

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» на своей официальном сайте сообщил о том, что у одного из хоккеистов был выявлен коронавирус.

Имя заразившегося игрока не разглашается. Болезнь протекает без симптомов.

Остальные хоккеисты «Брюинз» здоровы.