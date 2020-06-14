Генеральный менеджер «Эдмонтона» подтвердил, что Саморуков перейдет в ЦСКА

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлрез» Кен Холланд подтвердил, что российский форвард Дмитрий Саморуков из системы клуба проведет сезон-2020/21 в московском ЦСКА.

«Пока никто не знает, когда АХЛ или НХЛ начнут сезон-2020/21, – заявил Холланд в интервью Edmonton Sun. – Саморуков действительно хороший игрок, и он русский. Это его родная страна. Он может играть в России в течение года, и когда их сезон будет завершен, он может вернуться к нам».

Саморуков был выбран «Эдмонтоном» на драфте-2017 под общим 84-м номером. После этого он провел два года в канадском клубе «Гелф Сторм», который выступает в хоккейной лиге Онтарио, а сезон-2019/20 отыграл за «Бейкерсфилд Кондорс», фарм-клуб «Эдмонтона» в АХЛ. В составе калифорнийской команды Дмитрий отметился 10 очками (2+8) в 47 матчах.