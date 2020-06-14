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14 июня 13:20
автор: Шарафудинов Виктор

«Витязь» обменял Якупова в «Амур»

Первый номер драфта НХЛ 2012 года не сыграл за подмосковную команду ни одного матча.

Официальный сайт ХК «Витязь» объявил о том, что клуб обменял 26-летнего нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.

Первый номер драфта НХЛ 2012 года перешел в «Витязь» 8 мая из СКА. Клуб из Санкт-Петербурга получил за Якупова нападающего Павла Колтыгина и права на другого форварда Германа Рубцова, который играет в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс», фарм-клуб «Филадельфии Флайерз».

Якупов перешел в СКА в 2018 году после расставания с «Колорадо». В минувшем сезоне Наиль в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 20 очков (10+10). Всего на его счету 60 очков (37+23) в 111 матчах за СКА.

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«Витязь» обменял Якупова в «Амур»
Первый номер драфта НХЛ 2012 года не сыграл за подмосковную команду ни одного матча.
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