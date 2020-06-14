НХЛ рекомендовала игрокам, нуждающимся в продлении визы, вернуться к 21 июня

Как сообщает Sportsnet.ca, календарь лиги «заканчивается» 30 июня, как и срок действия виз истекает в это же время. Поскольку из-за пандемии крайне затрудняется быстрый процесс продлений, игрокам сообщается в памятке: «Важно, чтобы вы вернулись как можно скорее, чтобы у вашего клуба было достаточно времени для обработки заявления на продление от вашего имени».

Отмечается, что беспокойство лиги заключается в том, что игрокам, которые не вернутся в течение следующей недели, будет трудно въехать в Северную Америку к потенциальному открытию тренировочных лагерей 10 июля.

Ранее стало известно, что руководство НХЛ 22 июня назовет два города, которые примут оставшиеся матчи нынешнего сезона.