Максим Рыбин завершил карьеру

- В конце прошлого сезона мы предварительно обсуждали возможность завершения карьеры, но Максим решил пока официально ни о чем не сообщать. В начале недели он мне сам позвонил и сказал, что окончательно принял решение, - приводит слова Паремузова «РИА Новости».

Напомним, что последним клубом 38-летнего форварда стал «Салават Юлаев», который игрок покинул в апреле 2019 года. За свою карьеру нападающий успел поиграть за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», «Металлург», СКА, «Витязь», «Нефтехимик» и «Ладу». Всего Рыбин провел в КХЛ 589 матчей, записав на свой счет 206 (11+93) очка.