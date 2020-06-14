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14 июня 22:12
автор: Ефимов Андрей

Максим Рыбин завершил карьеру

Агент Сергей Паремузов сообщил, что нападающий Максим Рыбин принял решение завершить карьеру.

- В конце прошлого сезона мы предварительно обсуждали возможность завершения карьеры, но Максим решил пока официально ни о чем не сообщать. В начале недели он мне сам позвонил и сказал, что окончательно принял решение, - приводит слова Паремузова «РИА Новости».

Напомним, что последним клубом 38-летнего форварда стал «Салават Юлаев», который игрок покинул в апреле 2019 года. За свою карьеру нападающий успел поиграть за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», «Металлург», СКА, «Витязь», «Нефтехимик» и «Ладу». Всего Рыбин провел в КХЛ 589 матчей, записав на свой счет 206 (11+93) очка.

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