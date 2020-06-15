Скончался бывший форвард «Трактора» Олег Мальцев

В понедельник, 15 июня скончался бывший нападающий «Трактора» Олег Мальцев. Ему было 57 лет.

«Олег Мальцев – нападающий, мастер спорта международного класса, воспитанник СК ЧТЗ. За «Трактор» выступал на протяжении 11 сезонов, провел 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков. Вместе с командой Валерия Белоусова становился бронзовым призером чемпионата МХЛ (1993, 1994), со сборной России выигрывал Кубок Германии (1992, 1993).

Тройка Астраханцев – Федулов – Мальцев навсегда останется в памяти болельщиков как одна из самых ярких в истории клуба. В сезоне-1992/1993 она стала самой результативной в чемпионате страны», – говорится на официальном сайте «Трактора».