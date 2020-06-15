Алексей Морозов: Будем надеяться, что болельщики получат возможность посещать матчи

- Сейчас мы следим за тем, как наши коллеги из других видов спорта возобновляют сезон. Конечно же будем отталкиваться от эпидемиологической ситуации в странах, которые представлены в КХЛ. Будем надеяться, что болельщики получат возможность посещать матчи своих любимых команд. Все уже соскучились по хоккею, - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ планирует старт нового сезона на 2 сентября. Дата согласована с Федерацией хоккея России, а ее утверждение будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер. Также сообщалось, что решение о проведении предсезонных турниров будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в регионах.

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после первого раунда плей-офф.