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15 июня 16:54
автор: Ефимов Андрей

Алексей Морозов: Будем надеяться, что болельщики получат возможность посещать матчи

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что болельщики смогут посещать матчи лиги в новом сезоне.

- Сейчас мы следим за тем, как наши коллеги из других видов спорта возобновляют сезон. Конечно же будем отталкиваться от эпидемиологической ситуации в странах, которые представлены в КХЛ. Будем надеяться, что болельщики получат возможность посещать матчи своих любимых команд. Все уже соскучились по хоккею, - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ планирует старт нового сезона на 2 сентября. Дата согласована с Федерацией хоккея России, а ее утверждение будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер. Также сообщалось, что решение о проведении предсезонных турниров будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в регионах.

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после первого раунда плей-офф.

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