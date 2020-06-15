Алексей Морозов: Хотим опубликовать календарь до 19 июля

- Регламенте КХЛ существует пункт, согласно которому полностью готовый календарь должен появиться не позднее 45 дней до старта регулярного чемпионата. Если брать за основу дату начала сезона 2 сентября, то мы получаем крайний срок для календаря – 19 июля. Но мы хотим опубликовать расписание матчей раньше. Это нужно для того, чтобы клубы совместно со своими партнерами начали работать с расписанием матчей как можно раньше, чтобы максимально продумать свою логистику и создать комфортные условий для зрителей, - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Ранее стало известно, что КХЛ планирует старт нового сезона на 2 сентября. Дата согласована с Федерацией хоккея России, а ее утверждение будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции и постепенного снятия ограничительных мер. Также сообщалось, что решение о проведении предсезонных турниров будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в регионах.

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после первого раунда плей-офф.