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15 июня 23:21
автор: Ефимов Андрей

Тодд Рирден: Овечкин вернется в команду через одну-две недели

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден сообщил, что капитан команды Александр Овечкин может вернуться в расположение команды в ближайшие пару недель.

«Рирден сказал, что регулярно общается с Овечкиным. Тот тренируется во Флориде, находится в хорошем психологическом и физическом состоянии и не может дождаться возобновления сезона. Видимо, он может оказаться в числе тех игроков, которые вернутся в команду через одну-две недели», - написал в своем «твиттере» обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти.

Напомним, что с 8 июня НХЛ разрешила игрокам тренироваться небольшими группами. Ранее НХЛ определилась с форматом плей-офф, согласно которому все серии Кубка Стэнли 2020 будут проведены до четырех побед (за исключением квалификационного раунда), а после каждого раунда команды будут посеяны заново. Также стало известно, что 22 июня руководство лиги назовет два города, которые примут оставшиеся матчи нынешнего сезона.

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