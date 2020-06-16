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16 июня 09:12
автор: Гичунцев Артур

«Неблагодарная работа». Овечкин не хочет, чтоб его сын играл на позиции вратаря

В этом году известный хоккеист стал отцом во второй раз.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не против, если его сыновья решат посвятить себя хоккею. При этом российский нападающий подчеркнул, что не хочет видеть их на позиции вратаря.

«Если говорить сейчас о Сереже, то он просыпается, берет клюшку, гоняет по дому и бьет все, что лежит на полу. Но посмотрим, кем дети захотят стать, когда вырастут – спортсменами, журналистами, а может, пойдут в актеры по бабушкиной линии.

Правда если у меня сын все-таки решит заниматься хоккеем, во вратари его не отдам! Потому что бьют сильно, и это неблагодарная работа. Все шишки валятся на голкипера», – сказал Овечкин в прямом эфире Instagram-аккаунта Юлии Бордовских.

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