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16 июня 13:55
автор: Гичунцев Артур

Павел Бучневич: Это будет уникальный розыгрыш Кубка Стэнли

За трофей поспорят 24 команды, а не 16, как это было ранее.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич дал комментарий перед возобновлением сезона в НХЛ, который начнется со стадии плей-офф.

«По поводу проведения плей-офф – все упирается в финансы. Насколько я понимаю, четкой договоренности пока что нет. В целом, отношусь позитивно: это будет уникальный розыгрыш Кубка Стэнли. Тяжелее будет играть команде или легче, пока не могу сказать.

Насколько объективным получится розыгрыш кубка Стэнли? Те, кто его выиграют, будут говорить о том, что выиграли уникальный кубок. А остальные команды его не признают. Как, например, одни говорят, что сборная России по хоккею одержала победу на Олимпийских играх-2018, а другие не признают Олимпийские игры в таком формате. Поэтому сложно говорить», – цитирует игрока пресс-служба «Северстали».

Напомним, регулярный чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что Кубок Стэнли стартует в июле или августе.

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Павел Бучневич: Это будет уникальный розыгрыш Кубка Стэнли
За трофей поспорят 24 команды, а не 16, как это было ранее.
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