Бывший нападающий «Адмирала» Лисин перешел в «Авангард»

Официальный сайт ХК «Авангард» сообщил о том, что клуб заключил двусторонний контракт сроком на один год с 20-летним нападающим Иваном Лисиным.

В минувшем сезоне Лисин дебютировал в КХЛ в составе «Адмирала» из Владивостока и отметился 3 результативными передачами в 49 матчах регулярного чемпионата.

«Иван Лисин – крупногабаритный универсальный крайний нападающий с хорошим катанием, – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. – Под два метра ростом, весом более 100 кг, играет в силовой манере. Обладает поставленным броском, может постоять за себя и партнеров. Полезен в меньшинстве, в перспективе может стать элитным чекером».