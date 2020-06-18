Бывший нападающий «Ванкувера» Голдобин подписал контракт с ЦСКА

Официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА сообщил о том, что 24-летний российский нападающий Николай Голдобин заключил с клубом односторонний контракт. Соглашение рассчитано на два сезона.

С 2015 по 2017 годы Николай выступал за «Сан-Хосе Шаркс» и его фарм-клубы в АХЛ. В феврале 2017-го «акулы» обменяли Голдобина в «Ванкувер Кэнакс».

В сезоне-2019/20 российский нападающий сыграл за «Ванкувер» лишь один матч в регулярном чемпионате НХЛ и в основном выступал в АХЛ за клуб «Ютика Кометс», набрав 50 очков (19+31) в 51 игре.