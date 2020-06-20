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20 июня 12:24
автор: Шарафудинов Виктор

Тестирование выявило 11 случаев заражения коронавирусом у игроков НХЛ

С 8 июня командам, которые примут участие в рестарте сезона, разрешили проводить тренировки.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала результаты тестирования игроков на наличие COVID-19.

Анализы были взяты у 200 хоккеистов. При этом было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

Названия клубов и имена зараженных игроков, которые были отправлены на карантин, лига не разглашает, но СМИ сообщали, что среди заболевших нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс и несколько игроков «Тампы».

Через неделю НХЛ обещает сообщить новые данные о тестировании на коронавирус.

Напомним, что лига пока не назвала дату рестарта сезона-2019/20. В борьбе за Кубок Стэнли примут участие 24 команды.

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Тестирование выявило 11 случаев заражения коронавирусом у игроков НХЛ
С 8 июня командам, которые примут участие в рестарте сезона, разрешили проводить тренировки.
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