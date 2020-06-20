Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 30 июля

«По итогам собрания генеральных менеджеров клубов стало известно, что тренировочные лагеря продлятся две недели, 23 или 24 июля команды передут в соответствующий город и смогут провести одну выставочную игру. Розыгрыш Кубка Стэнли, который начинается с квалификационного тура, должен стартовать 30 июля», - написал журналист New York Post Ларри Брукс в своем «твиттере».

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что в ходе тестирования выявлено 11 случаев заражения коронавирусом у игроков лиги.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, а в плей-офф сыграют 24 команды. Участники Кубка Стэнли были определены по наибольшему проценту побед на момент остановки регулярного чемпионата 12 марта.