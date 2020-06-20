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20 июня 23:45
автор: Ефимов Андрей

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 30 июля

Отборочный раунд Кубка Стэнли должен стартовать 30 июля

«По итогам собрания генеральных менеджеров клубов стало известно, что тренировочные лагеря продлятся две недели, 23 или 24 июля команды передут в соответствующий город и смогут провести одну выставочную игру. Розыгрыш Кубка Стэнли, который начинается с квалификационного тура, должен стартовать 30 июля», - написал журналист New York Post Ларри Брукс в своем «твиттере».

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что в ходе тестирования выявлено 11 случаев заражения коронавирусом у игроков лиги.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно, а в плей-офф сыграют 24 команды. Участники Кубка Стэнли были определены по наибольшему проценту побед на момент остановки регулярного чемпионата 12 марта.

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