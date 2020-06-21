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21 июня 09:08
автор: Шарафудинов Виктор

Жена Овечкина поздравила Александра с днем отца (фото)

Праздник отмечают в США в третье воскресенье июня с 1910 года.

Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия опубликовала сообщение в инстаграме, поздравив хоккеиста с Днем отца.

Свой текст Анастасия Овечкина сопроводила фотографией Александра со старшим сыном Сережей.

«В День отца я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу — лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать. Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Сережей», – написала Анастасия.

Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. 27 мая нынешнего года в семье Овечкиных родился второй мальчик, которого назвали Ильей.

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В День отца я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу -- лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать ❤ Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Сережей. ❤ Совместно с брендом Johnson's для детей мы решили запустить небольшой флэшмоб и предложить всем мамам делиться фотографиями, на которых запечатлены самые трогательные моменты пап с малышами и выкладывать их под хэштегом #нежностьэтосила с поздравлениями и со словами о том, какие они у вас все замечательные. Давайте все вместе поздравим наших пап! #нежностьэтосила #ovechkin #ovijr

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

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Жена Овечкина поздравила Александра с днем отца (фото)
Праздник отмечают в США в третье воскресенье июня с 1910 года.
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