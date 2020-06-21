Жена Овечкина поздравила Александра с днем отца (фото)

Жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия опубликовала сообщение в инстаграме, поздравив хоккеиста с Днем отца.

Свой текст Анастасия Овечкина сопроводила фотографией Александра со старшим сыном Сережей.

«В День отца я очень хочу поздравить двух любимых мужчин: своего папу и Сашу — лучшего отца наших детей, о котором только можно мечтать. Именно сегодня делюсь с вами этим трогательным фото Саши с Сережей», – написала Анастасия.

Сергей Овечкин родился 18 августа 2018 года. 27 мая нынешнего года в семье Овечкиных родился второй мальчик, которого назвали Ильей.