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21 июня 09:59
автор: Шарафудинов Виктор

Форвард «Нью-Джерси» Хишир отслужит в армии 18 недель

В Швейцарии военная служба является обязательной для всех трудоспособных мужчин старше 18 лет.

Первый номер драфта НХЛ 2017 года 21-летний нападающий «Нью-Джерси Девилз» Нико Хишир рассказал о том, как проходит службу в швейцарской армии.

«В нынешнем году я должен отслужить 18 недель, а затем каждое лето в течение шести-семи лет надо быть в тренировочном центре на протяжении трех недель, но только с понедельника по четверг, – цитирует Хишира официальный сайт НХЛ. – Если я буду играть на чемпионате мира за Швейцарию, это тоже будет засчитано (до трех недель).

В моей группе, кстати, семь хоккеистов. Ничего армейского мы пока не делали. Речь, скорее, о том, чтобы правильно одеваться при походе в тренировочный центр. У них там все есть, так что у тебя есть возможность хорошо заниматься и исполнять воинскую обязанность. Одной из причин, почему я это сделал, была необходимость поддерживать форму. Я не знал, куда идти, поскольку фитнес-центры были закрыты, а просто тренироваться дома я не мог».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта. Итоги подвели по среднему количеству очков, набранных в сыгранных матчах, и «Нью-Джерси» в число 24 участников плей-офф не попал.

«Девилз» заняли 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Хишир в 58 матчах регулярного чемпионата набрал 36 очков (14+22).

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Форвард «Нью-Джерси» Хишир отслужит в армии 18 недель
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