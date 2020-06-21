Форвард «Нью-Джерси» Хишир отслужит в армии 18 недель

Первый номер драфта НХЛ 2017 года 21-летний нападающий «Нью-Джерси Девилз» Нико Хишир рассказал о том, как проходит службу в швейцарской армии.

«В нынешнем году я должен отслужить 18 недель, а затем каждое лето в течение шести-семи лет надо быть в тренировочном центре на протяжении трех недель, но только с понедельника по четверг, – цитирует Хишира официальный сайт НХЛ. – Если я буду играть на чемпионате мира за Швейцарию, это тоже будет засчитано (до трех недель).

В моей группе, кстати, семь хоккеистов. Ничего армейского мы пока не делали. Речь, скорее, о том, чтобы правильно одеваться при походе в тренировочный центр. У них там все есть, так что у тебя есть возможность хорошо заниматься и исполнять воинскую обязанность. Одной из причин, почему я это сделал, была необходимость поддерживать форму. Я не знал, куда идти, поскольку фитнес-центры были закрыты, а просто тренироваться дома я не мог».

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса 12 марта. Итоги подвели по среднему количеству очков, набранных в сыгранных матчах, и «Нью-Джерси» в число 24 участников плей-офф не попал.

«Девилз» заняли 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Хишир в 58 матчах регулярного чемпионата набрал 36 очков (14+22).