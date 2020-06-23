Тарасенко провел тренировку на льду с остальными хоккеистами «Сент-Луиса

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщает, что нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко приступил к тренировочным занятиям вместе со своими товарищами по команде.

29 октября прошлого года 28-летний Тарасенко перенес операцию после вывиха плеча и лишь 8 февраля вновь стал на коньки. В регулярном чемпионате, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, нападающий сыграл лишь 10 игр, отметившись 10 очками (3+7).

«Я был очень близок к тому, чтобы вернуться и играть перед тем, когда сезон был отложен, поэтому у меня появилось дополнительное время для восстановления, – рассказал Тарасенко. –Даже не поправляться, а больше времени тренироваться и делать себя сильнее. Все хорошо.

Вы начинаете медленно, с основ, с некоторых упражнений, где вы можете не учиться кататься снова, но вспоминать это чувство, и думаю, что это возвращение происходит довольно быстро. Я катался несколько раз во время паузы, так что это было не так сложно. Это как обычное обучение катанию на коньках, вы работаете над основами и переходите на всё более и более сложные уровни».

«Сент-Луис» занял первое место в Западной конференции и получил прямую путевку в первый раунд Кубка Стэнли. В мини-турнире за распределение мест в турнирной сетке «Блюз» после рестарта сезона сыграют с «Колорадо», «Вегасом» и «Далласом».