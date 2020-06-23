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23 июня 11:34
автор: Виктор Шарафудинов

Зарплатная ведомость «Металлурга» в следующем сезон составит 880 миллионов рублей

Магнитогорскому клубу пришлось почти в два раза сократить расходы на хоккеистов.

Из-за введения жесткого потолка зарплат в КХЛ магнитогорский «Металлург» сократил платежную ведомость с 1,5 миллиардов рублей до 880 миллионов по сравнению с минувшим сезоном.

В ближайшее время «Металлург» намерен заключить контракты с защитником Владиславом Семиным и форвардом Николаем Прохоркиным, права на которых были получены после обмена со СКА. После этого зарплатная ведомость возрастет с нынешних 762 млн рублей до 880 млн.

Информацию о зарплатах в «Магнитке» раскрыл «БИЗНЕС Online», подчеркнув, что клубу пришлось расстаться с некоторыми ключевыми игроками, а другим сократить оклады.

В данный момент самым высокооплачиваемым игроком «Металлурга» является Сергей Плотников. Нападающий зарабатывает 75 млн рублей в год. На втором месте с 60 млн вратарь Василий Кошечкин. Третье место делят защитник Егор Яковлев и форварды Николай Кулемин и Тейлор Бек (по 55 млн).

Вратари: Василий Кошечкин (60 млн), Юхо Олкинуора (45 млн).

Защитники: Егор Яковлев (55 млн), Михаил Пашнин (45 млн), Егор Мартынов (30 млн), Артем Земченок (25 млн), Григорий Дронов (25 млн), Никита Хлыстов (20 млн), Артем Минулин 10 млн).

Нападающие: Сергей Плотников (75 млн), Николай Кулемин (55 млн), Тейлор Бек (55 млн), Сергей Мозякин (50 млн), Юхо Ламмикко (47 млн), Харри Песонен, Андрей Нестрашил, (оба – по 40 млн), Максим Карпов (30 млн), Архип Неколенко (20 млн), Богдан Потехин, Игорь Швырев (оба – по 15 млн).

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Зарплатная ведомость «Металлурга» в следующем сезон составит 880 миллионов рублей
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