Зарплатная ведомость «Металлурга» в следующем сезон составит 880 миллионов рублей

Из-за введения жесткого потолка зарплат в КХЛ магнитогорский «Металлург» сократил платежную ведомость с 1,5 миллиардов рублей до 880 миллионов по сравнению с минувшим сезоном.

В ближайшее время «Металлург» намерен заключить контракты с защитником Владиславом Семиным и форвардом Николаем Прохоркиным, права на которых были получены после обмена со СКА. После этого зарплатная ведомость возрастет с нынешних 762 млн рублей до 880 млн.

Информацию о зарплатах в «Магнитке» раскрыл «БИЗНЕС Online», подчеркнув, что клубу пришлось расстаться с некоторыми ключевыми игроками, а другим сократить оклады.

В данный момент самым высокооплачиваемым игроком «Металлурга» является Сергей Плотников. Нападающий зарабатывает 75 млн рублей в год. На втором месте с 60 млн вратарь Василий Кошечкин. Третье место делят защитник Егор Яковлев и форварды Николай Кулемин и Тейлор Бек (по 55 млн).

Вратари: Василий Кошечкин (60 млн), Юхо Олкинуора (45 млн).