КХЛ обратилась в министерство спорта с просьбой помочь иностранным игрокам вернуться в Россию

Континентальная хоккейная лига направила в Министерство спорта РФ списки иностранных игроков и тренеров российских клубов, которые в данный момент находятся за границей.

Лига обратилась в минспорта с просьбой помочь легионерам вернуться в Россию для подготовки к новому сезону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«КХЛ ведет активную работу, направленную на своевременное прибытие иностранных хоккеистов в расположение своих клубов. Лига находится в постоянном контакте с Министерством спорта РФ, а также МИД и аппаратом правительства РФ. В Минспорт направлены списки иностранных игроков и тренеров клубов, находящихся в данный момент за пределами России», – сказано в сообщении.

В мае с аналогичной просьбой в министерство обращались Российский футбольный союз и РПЛ.