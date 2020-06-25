«Тампа-Бэй» возобновила тренировки

Хоккеисты «Тампы-Бэй» вернулись к тренировкам, о чем сообщил представитель клубной пресс-службы Брайан Бернс.

Ранее стало известно, что у трех игроков, а также двух сотрудников команды выявили коронавирусную инфекцию.

Напомним, в составе «Лайтнинг» выступают четыре хоккеиста из России: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, а также форвард Никита Кучеров и нападающий Александр Волков.

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. Турнир возобновится со стадии плей-офф, в котором сыграют 24 команды.