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25 июня 09:30
автор: Артур Гичунцев

«Тампа-Бэй» возобновила тренировки

На прошлой неделе базу клуба закрыли из-за вспышки коронавируса.

Хоккеисты «Тампы-Бэй» вернулись к тренировкам, о чем сообщил представитель клубной пресс-службы Брайан Бернс.

Ранее стало известно, что у трех игроков, а также двух сотрудников команды выявили коронавирусную инфекцию.

Напомним, в составе «Лайтнинг» выступают четыре хоккеиста из России: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, а также форвард Никита Кучеров и нападающий Александр Волков.

Добавим, что регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. Турнир возобновится со стадии плей-офф, в котором сыграют 24 команды.

источник: «Советский спорт»
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«Тампа-Бэй» возобновила тренировки
На прошлой неделе базу клуба закрыли из-за вспышки коронавируса.
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