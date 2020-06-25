Источник: ЦСКА продлит контракт с Поповым

Российский форвард Александр Попов останется в ЦСКА.
Как сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей», московский клуб продлит соглашение с игроком до конца следующего сезона.
В минувшей компании 39-летний форвард отыграл в рамках «регулярки» 39 матчей и набрал 12 очков (3+9) при показателе полезности «+15». Также на его счету три матча в плей-офф, где он не отметился результативными действиями.
Добавим, что до переезда в ЦСКА Попов 18 лет выступал за омский «Авангард».
источник: «Советский спорт»