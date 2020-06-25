Николай Антропов: Барабанов обладает скоростью и не боится лезть на ворота, такие игроки ценятся

- Он настырный и маленький, но обладает скоростью и не боится лезть на ворота. Из таких у нас только Зак Хаймэн, пожалуй. И не просто так он постоянно играет с Остоном Мэттьюзом и Джоном Таваресом. Кому-то же надо таскать рояль. Такие игроки ценятся, - приводит слова Антропова официальный сайт НХЛ.

Добавим, что 25-летний Барабанов всю карьеру провел в СКА, дважды став с командой обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ форвард провел 330 матчей и записал на свой счет 160 (73+87) очков.

В минувшем сезоне Барабанов в 43 встречах регулярного чемпионата набрал 20 (11+9) очков, а также забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в четырех встречах плей-офф.