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25 июня 22:12

Овечкин занял третье место в рейтинге первых номеров драфта по версии НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял третье место в списке первых номеров драфта НХЛ с 1980 года по версии сайта НХЛ.

В голосовании приняли участие 12 журналистов официального сайта НХЛ, каждый из которых составил свою версию топ-16 первых номеров драфта.

По результатам опроса лучшим был признан бывший канадский нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье (192 балла), которого 12 журналистов единогласно поставили на первое место. Вторую строчку рейтинга занял еще один канадский форвард Сидни Кросби (180 баллов). Замкнул тройку лучших капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (165 баллов).

Далее в рейтинге расположились Коннор Макдевид (149), Патрик Кейн (145), Майк Модано (102), Дэйл Хаверчук (100), Эрик Линдрос (99), Джо Торнтон (93), Матс Сундин (77), Марк-Андре Флери (65), Стивен Стэмкос (61), Натан Маккиннон (60), Остон Мэттьюс (34), Пьер Тарджон (32), Венсан Лекавалье (28).

Отметим, что Илья Ковальчук (24 балла) не сумел войти в топ-16, как и Наиль Якупов, не набравший баллов в этом голосовании.

Добавим, Джон Таварес набрал 16 баллов, Уэндел Кларк – 9, Рик Нэш – 1.

источник: NHL (НХЛ)
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Овечкин занял третье место в рейтинге первых номеров драфта по версии НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял третье место в списке первых номеров драфта НХЛ с 1980 года по версии сайта НХЛ.
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